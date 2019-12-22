لليوم الثاني.. بدء اجتماعات مفاوضات سد النهضة

بدأت اليوم الأحد، ثاني اجتماعات مفاوضات سد النهضة في الخرطوم بحضور وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، وذكرت الأنباء أنهم دخلوا اجتماعا منفصلا عن اللجان الفنية المشتركة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مختلفة.



وتجري اليوم، وقائع فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات وزراء الموارد المائية والري والتي ومن المقرر أن تختتم أعمالها مساء اليوم، المصري الدكتور محمد عبد العاطي ، والسوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات التي بدأت أمس في جلسات مغلقة بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وعقد الاجتماع الأول في إثيوبيا يومي 15 و16 نوفمبر الماضي، والاجتماع الثاني بالقاهرة يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم

9 ديسمبر الجاري في واشنطن، بحضور وزراء الخارجية، والموارد المائية من الدول الثلاث، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي وبحضور رئيس البنك الدولي.

وسبق أن أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه سيجري عقد الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة أمس السبت ولمدة يومين في الخرطوم، لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث مصر، السودان، إثيوبيا وبمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

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ويأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر

الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد أربعة اجتماعات فنية ويتخللها اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

يذكر أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع جرى خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020 في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي.

يأتي ذلك أيضًا في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آليه دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.