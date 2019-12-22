زلزال بقوة 3.4 درجة قبالة السواحل السعودية

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية، هزة أرضية في البحر الأحمر، قبالة سواحل المملكة العربية السعودية، بقوة بلغت 3.4 درجة على مقياس ريختر. 3.4 درجة على مقياس ريختر. ووفقًا لصحيفة عكاظ أكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية “طارق أبا الخيل”، أن الهزة حدثت عند الساعة 1:49 صباح اليوم الأحد، على عمق 15 كيلومترا تقريبا، وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومترا جنوب غرب محايل عسير. “طارق أبا الخيل”، أن الهزة حدثت عند الساعة 1:49 صباح اليوم الأحد، على عمق 15 كيلومترا تقريبا، وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومترا جنوب غرب محايل عسير.

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