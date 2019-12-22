الأمم المتحدة تتبنى قرارًا باكستانيًا لمكافحة الفساد

أقرت الأمم المتحدة بالإجماع قرارًا قدمته باكستان لمكافحة الفساد، وذلك أثناء الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انعقدت في العاصمة الإماراتيةأبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري.
- أن القرار الأممي برعاية باكستان يهدف إلى تعزيز دور البرلمانات في منع ومكافحة الفساد.
ذكرت صحيفة (ذا دون) الباكستانية - على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد
وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرة الباكستانية تأتي تماشيًا مع رؤية رئيس الوزراء عمران خان الرامية إلى القضاء على الفساد في بلاده.
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