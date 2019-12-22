الأمم المتحدة تتبنى قرارًا باكستانيًا لمكافحة الفساد

أقرت الأمم المتحدة بالإجماع قرارًا قدمته باكستان لمكافحة الفساد، وذلك أثناء الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انعقدت في العاصمة الإماراتية

أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري.



ذكرت صحيفة (ذا دون) الباكستانية - على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد

- أن القرار الأممي برعاية باكستان يهدف إلى تعزيز دور البرلمانات في منع ومكافحة الفساد.



وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرة الباكستانية تأتي تماشيًا مع رؤية رئيس الوزراء عمران خان الرامية إلى القضاء على الفساد في بلاده.

