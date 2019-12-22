لافروف: لن نضعف علاقاتنا مع الصين إرضاءً لأمريكا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لن تضحي بعلاقاتها مع الصين لاسترضاء الولايات المتحدة.
وقال لافروف خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أمس السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر حدثه خلال لقاء جمعهما مؤخرا، عن كتاب له مكرس للصين، ذكر فيهأن الوضع المثالي بالنسبة للولايات المتحدة هو أن تكون علاقاتها مع كل من روسيا والصين أحسن من العلاقات الثنائية بين بكين وموسكو، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
واستطرد لافروف قائلا: "لن نضعف علاقاتنا مع الصينلمجرد جعل الأمريكيين سعداء، لكن فكرة أننا بحاجة إلى تحقيق أهدافنا من خلال العمل الإيجابي وتنمية التعاون، وليس من خلال العقوبات والإنذارات، ربما تستحق التقدير على الأقل".
وسبق أن أكد وزير الخارجية الصيني فان يي خلال اتصال هاتفي مع لافروف الخميس الماضي، أن "الثقة المتبادلة بين روسيا والصين صلبة كالصخر، والعلاقات الثنائية بين البلدين غير قابلة للتحطيم".
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