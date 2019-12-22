كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رئيس فرنسي يفعلها.. ماكرون يتخذ قرارًا هامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، التنازل سلفا عن المعاش الذي يحق له أن يتقاضاه بصفته رئيسا سابقا للجمهورية عندما يغادر قصر الإليزيه.

كما قرر ماكرون، أيضا عدم الانضمام إلى المجلس الدستوري الفرنسي عندما يصبح رئيسا سابقا للجمهورية، حسبما قالت الرئاسة الفرنسية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، يعتبر رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء لمدى الحياة في المجلس الدستوري، ويبلغ راتب الواحد منهم 13500 يورو شهريا.

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وبهذا القرار سيكون إيمانويل ماكرون أول رئيس يتخلى عن قانون 3 أبريل/نيسان 1955. وبموجب هذا النص، يُدفع لرؤساء الدول السابقين مدى الحياة، عند مغادرتهم قصر الإليزيه، معاش تقاعدي يعادل راتب مستشار مجلس الدولة ، أو إجمالي 6220 يورو شهريا. لا يخضع هذا المبلغ لأي شرط عمري أو مدة العضوية أو حد الدخل.

ويذكر أن الرئيس ماكرون تستمر فترة ولايته حتى عام 2022، احتفل بعيد ميلاده الرابع والأربعين يوم السبت.

وتشهد فرنسا، موجة من الاحتجاجات أصابت بعض قطاعات النقل بالشلل، احتجاجا على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد والتي تتضمن إلغاء أنظمة تقاعد خاصة مطبقة في قطاعات، منها سكك الحديد.