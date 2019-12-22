كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخي عابر للقارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب المسؤولون العسكريون عن كثب النشاط في كوريا الشمالية وهم يستعدون لما يعتقد العديد من الخبراء أنه سيكون بمثابة اختبار صاروخي كبير في المستقبل القريب. ويمكن أن يكون هذا الاختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات يمكنه الوصول إلى الشواطئ الأمريكية.

وفي الوقت الحالي، جميع المسؤولين قادرون على الانتظار، والأمل في الأفضل لأنهم "يظهرون مستسلمين لحقيقة أن الرئيس ترامب ليس لديه خيارات جيدة لإيقافه، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وعدت بيونج يانج بتقديم "هدية عيد الميلاد" إذا لم يكن هناك تقدم في تخفيف العقوبات. ولكن يبدو أن أي حركة على هذه الجبهة مستحيلة تقريبًا في هذه المرحلة، نظرًا لتوقف المحادثات مع واشنطن، كما أن النظام الكوري الشمالي يهين ترامب مرة أخرى بانتظام.

ومع ازدياد التوترات مع كوريا الشمالية، وخاصة إذا كان هناك اختبار خلال العطلة، فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة قوية لإحدى مبادرات السياسة الخارجية الرئيسية للرئيس دونالد ترامب. وهذا سوف يحدث بشكل صحيح وهو يستعد للحملة الرئاسية.

وقال بعض خبراء كوريا الشمالية إن بيونج يانج ربما تراقب التقويم الانتخابي كذلك. هناك تكهنات بأن كيم يمكن أن يستخدم "تركيز ترامب المكثف على إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل كوسيلة للضغط عليه لرفع العقوبات وإبرام صفقة تؤيد يونج يانج".

وإذا حدث الاختبار، يبدو من الواضح كيف سيكون رد فعل الإدارة. وعلى الرغم من أن ترامب كان يستشهد بتعليق الاختبارات كإشارة إلى أن جهوده في الدبلوماسية مع كيم كانت ناجحة، إلا أن المسؤولين يقولون الآن إن الاختبار سيظهر أن الزعيم الكوري الشمالي يشعر بأنه محاصر ومع خيارات قليلة فيما يتعلق بكيفية المضي قدما.

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وتشير سي إن إن إلى أن هناك شكوكًا حول ما قد تختبره كوريا الشمالية حتى مع وجود تكهنات بأنه ربما يكون قمرًا صناعيًا على طائرة طويلة المدى بدلًا من صاروخ بعيد المدى.

ويسلم كيم تقليديًا عنوان السنة الجديدة وقد يستغل هذه الفرصة ليعلن أنه سئم من انتظار العمل الدبلوماسي وإطلاق صاروخ.

قال بيونج يانج، رئيس هيئة رؤساء الأركان المشتركة، في الوقت الحالي، يقول المسؤولون أنهم مستعدون لأي شيء قد يأتي في طريقهم "لقد أوضحت كوريا الشمالية مجموعة متنوعة من الأشياء، ولذلك نحن مستعدون لأي شيء.

لكن بالنسبة لترامب، فإن تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية سوف يتركه يختار بين الخيارات السيئة.

ويمكنه أن يعيد تهديداته المقلقة من العمل العسكري من أواخر عام 2017، حيث غرس سنة انتخابات عام 2020 بإحساس بالأزمة، الأمر الذي قد يكلفه الأصوات - ويخاطر بحدوث صراع حقيقي.

أو يمكن أن يتحمل الاستفزاز الجديد ويتضاعف، حيث يراهن على أن فرض المزيد من العقوبات قد يجبر الشمال بطريقة ما على التخلي عن مساره المستمر منذ عقود نحو صاروخ ذي سلاح نووي قادر على ضرب الولايات المتحدة القارية.