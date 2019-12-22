كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يواصل سيطراته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح قائد ميداني سوري اليوم الأحد، إن "الجيش السوري يواصل سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي في ظل معارك عنيفة يخوضها مع مسلحي تنظيم جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها".

كما أشار القائد الميداني أن: "الجيش السوري استعاد قرى البستان والحراكي وأبو شرجي شمال غرب تل دم والبرج شمال سرجة غربية، وتلتي حران غرب سرجة غربية وحمص غرب البرج".

كما أكد علي أن وقوع قتلى ومصابين في صفوف النصرة وحلفائها الذين تكبدوا خسائر في الآليات.

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وكان الجيش السوري سيطر أمس على قريتي أم تينة وحران حيث عثر في الاخيرة على عربة مصفحة وجرار تابعين للنصرة.

كما تمكن الجيش السوري أمس من إحباط هجوم عنيف شنته النصرة على قرية الرفة التي سيطر عليها الجيش السوري أول أمس.

وبدأ الجيش السوري عملياته العسكرية في 19 ديسمبر الجاري، بهدف استعادة السيطرة على الطريق الدولي حلب- دمشق.