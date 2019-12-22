كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضاحي خلفان "هيهات يا أردوغان...هيهات..سترى وجع الضربات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم الأحد إلي حسابه الرسمى علي تويتر، وقام بشن جوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه أصبح خطرا على الأمة العربية والإسلامية.

وقال خلفان، في تغريداته على "تويتر": "ابتلع قطر ويريد أن يبتلع ليبيا، ولكن هيهات يا أردوغان.. هيهات.. سترى وجع الضربات".

​حيث قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتوقيع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبرالماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

من جانبه، صادق البرلمان التركي، يوم أمس السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب شرقي البلاد وعدد من الدول.

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ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أنها لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.