كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوزبكستان تصوت لصالح برلمان جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت جميع الأحزاب الخمسة التي خاضت الانتخابات البرلمانية في أوزبكستان، اليوم الأحد، الرئيس الإصلاحي "شاكت ميرزيوييف"، مما يعني أنه على الرغم من أن التصويت سيكون الأكثر حرية منذ عقود، إلا أنه من المرجح أن ينتج هيئة تشريعية موالية له.

وهذه هي الإنتخابات الأولى من نوعها في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة منذ تولي ميرزيوييف السلطة في أواخر عام 2016 بعد وفاة الرجل القوي إسلام كريموف، الذي كان يدير الجمهورية السوفيتية السابقة كدولة بوليسية منذ 27 عامًا.

وفتحت صناديق الاقتراع في وقت سابق، وسيغلق التصويت في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش مع توقع النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم.

وتعهد ميرزيوييف، رئيس الوزراء السابق، بفتح الأمة الغنية بالموارد بعد عقود من العزلة، وتحرير النظامين الاقتصادي والسياسي.

ويجري التصويت في إطار قانوني حديث ويأتي بعد الحملة الانتخابية التي تضمنت لأول مرة في تاريخ أوزبكستان مناقشات متلفزة بين الأطراف المتنافسة.

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ومع ذلك، قالت بعثة مراقبة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقرير هذا الشهر أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.

وقالت إن التعديلات القانونية التي تتناول توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالحريات الأساسية للتجمع وتكوين الجمعيات والتعبير "كانت قليلة".

والأحزاب الخمسة المتنافسة هم الديمقراطيين الأحرار الذين رشحوا ميرزيوييف للرئاسة في عام 2016، وحزب ميلي تيكلانيش (النهضة الوطنية)، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب أدولات (العدالة) الاجتماعي الديمقراطي، والحزب البيئي الأخضر.

عبر الخمسة جميعهم عن نفس الدعم المؤيد لإصلاحات ميرزيوييف كما فعلوا مع نهج كريموف المحافظ، ولم يوافق أحد على سياسات الرئيس خلال المناقشات. وحتى الحزب البيئي، على سبيل المثال، يدعم خطط بناء محطة للطاقة النووية.

وعلى الرغم من الافتقار النسبي للسياسات الجريئة، فمن المتوقع أن تساعد الخيارات الديمقراطية المتزايدة للناخبين الوافدين الجدد مثل الحزب البيئي، الذي لم يشارك في الانتخابات السابقة ولكنه شغل بعض المقاعد غير المنتخبة في البرلمان.