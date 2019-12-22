كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 22/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || البحرية الليبية تعلن حالة التأهب "لصد" أي انتهاك تركي
أعلن اللواء فرج المهدوى رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، أنّ القوة البحرية في حالة تأهبّ قصوى تحسبّاً لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || قتلى من الشرطة العراقية في هجوم لداعش
قتل أربعة من عناصر الشرطة العراقية، اليوم الأحد، في هجوم لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || مقتل 17 وإصابة 263 من الشرطة واعتقال 705 في الهند
كشفت تقارير، أنه تم اعتقال 705 شخص، وأن 263 من أفراد الشرطة أُصيبوا بجروح وقُتل نحو 17 آخرين، إثر احتجاجات قانون الجنسية في الهند بينما تم تسجيل 10،900 تقرير معلومات أولي.