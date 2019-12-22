كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة طيران أمريكية تلغي عدد من رحلاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت شركة الطيران الأمريكية RavnAir، أمس السبت، عدد من رحلاتها بسبب تعرضها لهجوم سيبراني.

ونشرت الشركة الأمريكية، بيانًا على موقعها الرسمي، قالت فيه إن الشبكة الإلكترونية الخاصة بها تعرضت الجمعة لهجوم من قبل هاكرز، ما أجبرها على إطفاء نظام الصيانة الإلكتروني والنظام الاحتياطي الخاصين بطائراتها من طراز "بومباردييه داش 8" التي تنفذ رحلات في ولاية ألاسكا.

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وأضافت الشركة، في البيان، أنها ألغت ست رحلات في ألاسكا، محذرة من إمكانية إرجاء رحلات أخرى، وتابعت أنها تعمل بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي FBI والجهات المختصة الأخرى من أجل معالجة الأضرار التي ألحقها الهجوم.

وذكرت المتحدثة باسم الشركة ديبي رينواند، أن نحو 260 مسافرا تأثروا بإلغاء تلك الرحلات، مشيرة إلى عودة عادت العمل حسب الجدول العادي في ألاسكا بعد ظهر أمس.