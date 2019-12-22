كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ينتقد تأجيل محاكمته.. "أمرٌ غير عادل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الرئيس دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بسبب تأجيلها لإرسال مواد المساءلة ضده إلى مجلس الشيوخ.

وقال ترامب بعد أيام من إقالته من قبل مجلس النواب، خلال خطاب ألقاه أمام مجموعة طلابية محافظة في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه أمرٌ غير عادل. مضيفًا، بيلوسي تبنت الاستراتيجية لأنها "ليس لديها أي قضية".

وصرح أيضًا "إنهم ينتهكون الدستور"، ووصف بيلوسي بأنها "مجنونة".

وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في 18 ديسمبر الماضي على عزل ترامب، مما مهد الطريق أمام محاكمة في مجلس الشيوخ.

ومن غير المرجح أن تتم إدانة ترامب وإزاحته من منصبه من قبل مجلس الشيوخ في الكونجرس لأنه يسيطر عليه حزبه الجمهوري. هناك حاجة إلى أغلبية ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ لإدانتهم بتهم الإقالة.

والجمهوريون والديمقراطيون على خلاف حول كيفية بدء المحاكمة. وتريد بيلوسي وغيرها من الديمقراطيين استدعاء كبار مساعدي ترامب كشهود، ويسعون للحصول على تأكيدات بأن المحاكمة ستعقد بشروط يعتبرونها عادلة.

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قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" إنه يعمل جنبًا إلى جنب مع البيت الأبيض في الاستعدادات للمحاكمة، مما يوجه اتهامات من الديمقراطيين بأنه يتجاهل واجبه في النظر في الأدلة بطريقة نزيهة.

ولم ترسل بيلوسي بعد حزمة المساءلة إلى مجلس الشيوخ في محاولة لزيادة الضغط على الجمهوريين هناك. ولم تعلن بيلوسي بعد عن المديرين أو المدعين العامين الذين سيقدمون أدلة في المحاكمة.

وقال مكتب بيلوسي إن أعضاء مجلس الشيوخ ملزمون دستوريًا بإجراء "عملية عادلة توفر لكل من أعضاء مجلس الشيوخ، الذين سيتصرفون كمحلفين، والجمهور الفرصة لفهم المدى الكامل لإساءة استخدام الرئيس ترامب للسلطة".

واتهم ترامب بإساءة استغلال سلطته من خلال كبح 391 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا في محاولة لجعل كييف تعلن عن تحقيق في فساد نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الرئيسي للترشيح الديمقراطي لمواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر 2020.

وأيضا متهم بعرقلة الكونجرس لتوجيه مسؤولي الإدارة والوكالات بعدم التعاون مع لجنة التحقيق في الاقالة.

ويقول ترامب، إنه لم يرتكب أي خطأ ورفض اتهامه بأنه محاولة حزبية للتراجع عن فوزه في انتخابات عام 2016.