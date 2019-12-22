كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى من الشرطة العراقية في هجوم لداعش بمحافظة صلاح الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل أربعة من عناصر الشرطة العراقية، اليوم الأحد، في هجوم لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

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وقالت الشرطة العراقية، في بيان لها: "هاجم عناصر من عصابات داعش الإرهابية، مساء أمس نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل، وقد رد منتسبو النقطة على هذا الهجوم، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا".

وأضافت الشرطة العراقية: "أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عناصر من الشرطة"، مبينة أن "قوة أمنية شرعت بتفتيش المنطقة وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة ضابط".