كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإليزيه": "ماكرون" يتخلى عن معاشه المستقبلي كرئيس سابق لفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قصر الإليزيه تقارير إعلامية يوم السبت، تفيد بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد تخلى عن معاشه المستقبلي البالغ إجماليه 6220 يورو شهريًا كرئيس سابق لفرنسا.

وأشار القصر الرئاسي الفرنسي، إلى أن الحكومة ستنشئ نظامًا جديدًا للتقاعد لرؤساء الدول السابقين، استنادًا إلى مخطط النقاط الشاملة في المستقبل، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

كما قرر الرئيس الفرنسي، الذي احتفل بعيد ميلاده الثاني والأربعين في اليوم السابق، عدم الجلوس في المجلس الدستوري - وهو المكتب الممنوح لكل رئيس فرنسي سابق، براتب يصل إلى 13500 يورو.

ووفقًا لقصر الإليزيه، فإن التحركات الرامية إلى التخلي عن المعاش التقاعدي المستقبلي وكذلك عدم المشاركة في المجلس تكون مدفوعة بـ "الرغبة في الاتساق" من جانب ماكرون وليس "الرغبة في التباهي".

بقراره يوم السبت، أصبح إيمانويل ماكرون أول رئيس يتخلى عن المزايا الممنوحة بموجب قانون 1955.

في الوقت نفسه، رفض سلفه، فرانسوا هولاند، أيضًا المشاركة في المجلس الدستوري، في حين استقال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من المجلس في العام 2013 بعد أن لم يستطع التحقق من صحة حسابات حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2012.

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قرار "ماكرون" بالتخلي عن حقوقه كرئيس سابق للبلاد يأتي وسط موجة من الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين في جميع أنحاء البلاد حول إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل.

لدى فرنسا نظام معاشات معقد، ينقسم إلى 42 "نظامًا خاصًا" عبر القطاعين العام والخاص.

يتم حساب المعاشات التقاعدية لموظفي القطاع الخاص على أساس أفضل 25 سنة من الراتب؛ في القطاع العام، تستند المعاشات التقاعدية إلى الأشهر الستة الأخيرة من الراتب.

بموجب خطة التقاعد الجديدة، يحق لأولئك الذين عملوا حياة مهنية كاملة الحصول على معاش شهري قدره 1000 يورو كحد أدنى شهريًا.

لن يغير النظام المقترح سن التقاعد القانوني الذي يبلغ الآن 62 عامًا، ولكن سيتعين على العمال العمل حتى سن 64 عامًا للحصول على معاش تقاعدي كامل.