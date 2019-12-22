كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط طائرة في بحيرة بولاية ماساتشوستس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر لها اليوم الأحد، بإصابة شخص جراء تحطم طائرة خفيفة وسقوطها في بحيرة بولاية ماساتشوستس شمال شرق الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الشخص المصاب يتلقى العلاج حاليا في المستشفى.

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وبحسب شهود عيان، وقع الحادث بعد الظهر بالتوقيت المحلي في 21 ديسمبر، ويبلغ عمر الطيار 55 عامًا وتحطمت طائرته في بحيرة مونبونسيت. وفقا للبيانات الأولية.

وقام الغواصون برفع الطائرة من قاع البحيرة. وجاري التحقيق في ظروف الحادث.