كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق هائل بمصفاة للنفط في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الأحد، باندلاع حريق هائل بمصفاة "أوفا نفتيخيم" للنفط في جمهورية بشكيريا.

وأشارت وزارة الطورائ، إلى أن الحريق انتشر على مساحة 1600 متر مربع، فيما انحصرت الأضرار في الماديات.

واندلع الحريق فجر اليوم في براميل تحوي سوائل سريعة الاشتعال سعة الواحد منها 200 لتر.

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وشارك 75 شخصا، في إطفاء الحريق، تزامنا مع توجه قطار لإطفاء الحرائق إلى المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت السلطات في مدينة كومسوملسك، باندلاع حريق في مصفاة نفط، وشارك في إخماده أكثر من 50 رجل إطفاء و14 آلية.

ولم يسفر الحادث عن ضحايا في الأرواح، أما سببه وفقا للخبراء فكان انخفاض الضغط في إحدى وحدات التفحيم التابعة للمصفاة.