فصل جديد من “الديربي”.. الوداد يبحث عن الصدارة والرجاء يسعى إلى الاقتراب من المقدمة

يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، اليوم الأحد، فصل جديد من “الديربي” البيضاوي بين الغريمين التقليدين الرجاء والوداد، برسم مباريات الأسبوع العاشر من البطولة الاحترافية.

ويتطلع الفريق الأخضر إلى تحقيق الفوز على غريمه، باعتباره الطرف المستضيف للقاء، وذلك من أجل تقليص فارق النقاط بينه والوداد إلى نقطتين.

وستكون جل العناصر الرجاوية جاهزة أمام جمال السلامي مدرب النسور الخضر، باستثناء القائد بدر بانون الغائب بسبب الإصابة، ومحمود بنحليب لأسباب انضباطية.

ويأتي الرجاء في المركز الأول الخامس بـ14 نقطة، مع مباراتين ناقصتين، حيث حقق الفريق 4 انتصارات، وتعادلين، في حين خسر لقاء وحيدا.

وتمكن الخط الأمامي للفريق الأخضر من زيارة شباك منافسيه خلال 9 مرات، بينما اهتزت مرمى أبناء السلامي في 5 مناسبات.

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ويسعى الفريق الأحمر بدوره إلى الخروج بنقاط المباراة كاملة من أجل الانفراد بصدارة جدول الترتيب، التي فقدها أمس السبت، لصالح نهضة بركان بعد فوز هذا الأخير على مضيفه الجيش الملكي بهدف دون رد.

ويختلف حال زوران مانولوفيتش مدرب الوداد عن السلامي، إذ سيكون المدرب الصربي محروما من أبرز ركائز فريقه، على غرار المدافع الشيخ كومارا، وبابوتوندي بسبب الإصابة، فضلا عن يحيى جبران الموقوف من طرف لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم.

ويحتل الوداد وصافة ترتيب البطولة برصيد 19 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، وتعادل، بينما مني بالهزيمة في مباراة واحدة، علما أن الفريق تنقصه مواجهة مؤجلة.

ويمتلك بطل المغرب أقوى خط هجوم لحد الآن بعدما وقع مهاجموه 16 هدفا، كما يعتبر دفاعه ثاني أفضل دفاع حيث دخلت مرماه 4 أهداف، خلف نهضة بركان بـ3 أهداف.