أزيد من 60 قاصرا مغربيا دخلوا سبتة المحتلة في دجنبر الجاري ومجموعهم يتجاوز 500

أعلنت سلطات مدينة سبتة المحتلة، نهاية الأسبوع الجاري، أنها أحصت وجود 500 قاصر غير مصحوب، دخلوا إلى المدينة بطريقة غير شرعية.

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن القاصرين، الذين تم إحصاؤهم في شوارع المدينة المحتلة، جلهم مغاربة، مضيفة أن المئات منهم يرفضون البقاء في مراكز الإيواء، ليختاروا الشوارع، وميناء المدينة نزلا لهم، في انتظار فرصة للعبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الإجراءات الجديدة المتخذة على معبر “طرخال” في مدينة سبتة المحتلة، تسببت في زيادة أعداد القاصرين، الذين يدخلون إلى سبتة المحتلة بطريقة غير شرعية، إذ دخل إليها أزيد من ستين قاصرا مغربيا، خلال شهر دجنبر الجاري فقط.

وتقر سلطات المدينة المحتلة بعدم قدرتها على السيطرة على المعبر، ما أدى إلى تفاقم أوضاع القاصرين المشردين في شوارع سبتة المحتلة.

ويسود توتر شديد حول معبر سبتة المحتلة بين الجانبين وسط تبادل الاتهامات، إذ سبق للسلطات المغربية أن أعلنت نفيها وجود موعد محدد لفتح معبر باب سبتة المحتلة، رافضة التحركات، التي تقوم بها سلطات المدينة المحتلة، ومعها بعض المواقع الإخبارية، بهدف «ممارسة الضغط والتضليل» في ملف فتح المعبر الحدودي باب سبتة المحتلة، من خلال الإعلان بشكل منفرد عن تاريخ إعادة فتحه يوما بعد ذكرى استقلال المغرب.

Advertisements

وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان قد تحدث عن ضغط تمارسه سلطات الاحتلال الإسباني في سبتة المحتلة، منذ أزيد من شهر، بهدف إعادة فتح معبر طراخال 2، المتخصص في التهريب المنظم، وذلك بترويج حكايات، وقصص و”فيديوهات”، وأخبار مزيفة.

وجدد المرصد تأكيده رفض إعادة فتح معبر الموت طراخال 2 في وجه التهريب المنظم، موضحا أن هذا النشاط التجاري تستفيد منه سلطات المدينة المحتلة بالدرجة الأولى، من خلال إنعاش “اقتصادها” من وراء نشاط غير مشروع، وإغراق السوق المغربية ببضائع، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى لا تستجيب للمعايير المعمول بها.

وتحدث المرصد عن استثمار مآسي نساء، ورجال، وشباب ممن دفعتهم الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والتوزيع غير العادل للثروات، وانتشار الفساد والبطالة، إلى المخاطرة بأرواحهم، وسلامتهم مقابل دريهمات معدودة، في الوقت الذي تواصل إسبانيا ممارسة ضغوطها من أجل فتح المعبر أمام التهريب المعيشي.

وشدد المرصد ذاته على ضرورة تنمية المنطقة، من خلال توفير بدائل حقيقية عن التهريب بشتى أنواعه، تضمن الكرامة للسكان، ويكون لها وقع مباشر عليهم، مستنكرا صمت السلطات المحلية، والمؤسسات المنتخبة، والبرلمانيين إزاء الركود الاقتصادي، وعدم قدرتها على طرح بدائل حقيقية للنهوض بالمنطقة.