من المرتقب، أن يخوض عدد من ضحايا مجموعة “باب دارنا” العقارية، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام البرلمان، احتجاجا على عملية النصب، التي تعرضوا لها من طرف صاحب الشركة العقارية.
وشدد مراد العجوطي، محامي الضحايا، في حديثه مع “اليوم 24″، على أن عدد الضحايا يقدر بـ800 ضحية، في أكبر قضية نصب في تاريخ العقار في المغرب.
وقال المتحدث ذاته إن الرئيس المؤسس لمجموعة “باب دارنا” العقارية، كان ينصب على ضحاياه بكل ثقة، إذ استطاع أن يقنعهم بشراء أراض، وعقارات وهمية.
وعبر المحامي مراد العجوطي عن استغرابه من تفاصيل هذه القضية، متسائلا: “أين هم المراقبون؟، لاسيما أن رئيس الشركة كان يروج لاستثمارات وهمية، من دون أي أراض، أو تصاريح”.
وأضاف المتحدث ذاته أن المتهم الرئيسي كان يروج لاستثماراته الوهمية، عبر قنوات تلفزية، بكل ثقة، وجرأة.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قال، أول أمس الجمعة، في ندوة صحافية، إن جزءا من ديون الشركة تم تصنيفه ضمن المشكوك في استردادها من قبل البنوك.
وتحدث الجواهري عن وجود المئات من الشيكات من دون رصيد، التي أصدرتها الشركة، ومسيرها، مشددا على أن الملف بيد القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر عملية نصب في تاريخ العقار في المغرب..ضحايا “باب دارنا” يخوضون وقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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