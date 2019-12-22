مصر.. ماذا قال والد "محمود البنا" فور النطق بالحكم على المتهمين؟

الأحد 22 ديسمبر 2019

دخل والد الشهيد محمود البنا، فور النطق بالحكم على المتهمين بقتل ابنه في حالة من الانهيار بعد سماعه الحكم على المتهمين .



وردد قائلا: " هو دا العدل؟ ابني يموت وهما يعيشوا، يشهد ربنا عليكم.. انتصر الظلم على العدل النهارده ".

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كانت محكمة جنايات شبين الكوم بجمهورية مصر العربية ، قد قضت بالسجن 15 سنه على محمد

راجح واثنين آخرين، بينما قضت على المتهم الرابع في الفضية بالسجن لمدة 5 سنوات. ووصل قبل قليل ، المتهم محمد راجح وباقي المتهمين، إلى قاعة محكمة شبين الكوم، لبدء جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل محمود البنا "شهيد الشهامة" بمدينة

شهد محيط محكمة شبين الكوم تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الشرطة بالتزامن مع بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية.