الكتيبة 97 مشاة ترفض الإنصياع لميليشيا الوفاق وتلتحق بالجيش الليبي

الأحد 22 ديسمبر 2019

أعلنت الكتيبة 97 مشاة المتمركزة في مدينة زليتن 150 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس، التحاقها بالجيش الوطني الليبي ضد ميليشيات حكومة الوفاق.



وأكدت الكتيبة في بيان مرئي تلاه أحد عناصرها، إنها على أتم الاستعداد لتلقي الأوامر من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لضرب الأيادي الغاشمة وعملاء القطريين والأتراك الحالمين بعودة الاستعمار العثماني البغيض .

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وحذرت الكتيبة المتصدرين للمشهد في مدينة زليتن حاليا، من أن عناصرها لن يرضخوا للظلم ولا للزمرة الفاسدة التي تتحدث باسم زليتن، وما هم إلا قلة قليلة استقوت بالسلاح وزليتن منهم ومن أعمالهم القذرة براء، وآخرها محاولة الاعتداء الجبانة على الجارة العزيزة ترهونة التي انتهت بفرارهم كالفئران أمام زئير الأسود .

وأستنكر البيان لجوء من أسموهم "الأصوات المرتعشة" بحكومة الوفاق وفي ميليشياتها المهزومة، إلى الإتراك في مشهد مخز وعار لا يمحوه الزمن، نقول لهم إن من تتوسلون إليهم لن ينفعوكم في شيء، وإن فكروا في الدخول إلى ليبيا سيجدون أرضا حارقة وسماء لا تمطر إلا الحمم فوق رؤوسهم .

وشنت ميليشيات تابعة لمصراته وأخرى من زليتن هجوما يوم الجمعة الماضي على مدينة ترهونة التي تشكل معقلا رئيسا للجيش الوطني الليبي في محاولة لتخفيف الضغط على مصراته التي تتعرض لقصف جوي متكرر من مقاتلات سلاح الجو الليبي، لكن هذا الجهوم باء بالفشل.