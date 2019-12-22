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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المنظمات الدولية توقف عملها في الضالع والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
أوقفت ادارة المنظمات الدولية العاملة في الضالع طواقمها عن العمل والغاء اي نزولات مسح لاي منطقة بالضالع .
ونقلت صحيفة عدن تايم، عن مصدرها ان المنظمات طلبت من الموظفين من ابناء الضالع العاملين معها بالبقاء في منازلهم كخطوة اولى .
ويتوقع ان تغلق هذه المنظمات مكاتبها العاملة بالمحافظة وكامل النشاط على خلفية الاعتداءات التي نفذها مسلحون مجهولون واستهدفت مكاتبها .
وكانت سلسلة انفجارات قد هزت يوم امس مدينة الضالع وتبين انها لمسلحين هاجموا عدد من مقرات المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة .
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