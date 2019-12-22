اليمن.. المنظمات الدولية توقف عملها في الضالع

الأحد 22 ديسمبر 2019

أوقفت ادارة المنظمات الدولية العاملة في الضالع طواقمها عن العمل والغاء اي نزولات مسح لاي منطقة بالضالع .



ونقلت صحيفة عدن تايم، عن مصدرها ان المنظمات طلبت من الموظفين من ابناء الضالع العاملين معها بالبقاء في منازلهم كخطوة اولى .

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ويتوقع ان تغلق هذه المنظمات مكاتبها العاملة بالمحافظة وكامل النشاط على خلفية الاعتداءات التي نفذها مسلحون مجهولون واستهدفت مكاتبها .

وكانت سلسلة انفجارات قد هزت يوم امس مدينة الضالع وتبين انها لمسلحين هاجموا عدد من مقرات المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة .