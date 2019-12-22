شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نفوق حوت ضخم في البحر الأحمر جراء لغم حوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: تسبب لغم حوثي في نفوق حوت عملاق على سواحل البحر الأحمر، حسبما أعلنت البحرية اليمنية. Advertisements وصرح مصدر عسكري يمني، بأن أفراد البحرية اليمنية المتمركزين في إحدى الجزر التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة عثروا على الحوت النافق على أحد سواحل الجزيرة. وقال المصدر: إن البحرية اليمنية أرجعت سبب نفوق الحوت إلى انفجار لغم حوثي تم زراعته في سواحل البحر الأحمر بالقرب من المياه الدولية. إلى ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديو للحوت النافق وعليه آثار قضمة كبيرة في جسده يرجح أنها ناتجة من انفجار اللغم.

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