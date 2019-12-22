شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية: ميركل ستترك السياسة الألمانية في حالة مؤسفة والان نبدء بالتفاصيل

أفادت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الأسبوعية إن أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا الاتحادية، ستترك السياسة الألمانية في حالة مؤسفة، حيث تعززت قوة حزب البديل من أجل ألمانيا (اليميني المعارض) في أقصى اليمين، بينما انجرف الاشتراكيون الديمقراطيون، حلفاء ميركل في الائتلاف الحاكم، نحو اليسار".

وكتبت الصحيفة: "كان الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) أعرب عن أمله في أن يتسنى له قيادة أوروبا في اتجاه جديد مع مجموعة من الإصلاحات الداخلية والأوروبية. وأراد من خلال ذلك الاستفادة من الفراغ الذي سوف ينشأ في عام 2021 مع رحيل أنجيلا ميركل بصفتها مستشارة ألمانيا الاتحادية.

وتابعت الصحيفة البريطانية: "وفي نفس الوقت، يجب موازنة النجاحات الانتخابية التي حققتها ميركل بصفتها مستشارة طويلة الأمد في مواجهة حالات سوء التقدير الجسيمة، فرد فعلها على أزمة اللاجئين في عام 2015 قوّض التكاتف في الاتحاد الأوروبي، وجهودها لصالح خط أنابيب الغاز /نورد ستريم/ من روسيا إلى ألمانيا تمثل خطرا على حلف شمال الأطلسي /ناتو/ ولشرق أوروبا".