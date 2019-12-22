الرشيد يوقع عقد توطين رواتب منتسبي وزارة الداخلية

اعلن مصرف الرشيد، الاحد، عن توقيع عقد مع وزارة الداخليه لتوطين رواتب المنتسبين الراغبين بالحصول على ماستر كارد (نخيل). وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بقيان تلقت السومكرية نيوز، نسخة منه ان "المصرف وقع عقد مع وزارة الداخليه لتوطين رواتب المنتسبين الراغبين بالحصول على ماستر كارد (نخيل)". Advertisements واضاف ان "تلك البطاقة ستتيح للمنتسب الحصول على السلف والقروض التي يمنحها المصرف وبدون كفيل ضامن علما ان تلك البطاقة ستحفظ حق الطرفين". يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال السنوات الماضية بمنح الموظفين والمتقاعدين سلف وقروض وفق اليات وضوابط معينة.



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