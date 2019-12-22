اتحاد الجمعيات الفلاحية يتهم البلديات بالمساهمة في تراجع المنتج المحلي الزراعي

اتهم اتحاد الجمعيات الفلاحية، الاحد، وزارة البلديات بالمساهمة في تراجع المنتج المحلي الزراعي، مبينا ان هذه الوزارة تعمل خارج نطاق اختصاصها.

وقال رئيس الاتحاد حيدر العصاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزارة البلديات ساهمت بتراجع المنتج الزراعي المحلي بتدخلها بشكل مباشر بعملية التسويق من خلال تأجيرها لعلاوي الخضر ، مبينا ان "وزارة البلديات ساهمت برفع الاسعار من خلال تأجيرها علاوي الخضر لبائعي الجملة، حيث يشتري بائع الجملة المنتج بسعر منخفض من الفلاح ويتم بيعه بعد اضافة بدل الايجار على السعر الاجمالي للمنتج مما يثقل كاهل الفلاح ويزيد من الفجوة السعرية للمنتج".

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واضاف ان "وزارة البلديات تعمل خارج نطاق اختصاصها وتتدخل بعملية التسويق بشكل مباشر وتساهم بخفض المستوى المعاشي للفلاح"، مشيرا الى ان "إدارة علاوي الخضر هي من مهام الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية و وزارة الزراعة فهم اصحاب الاختصاص والخبرة ".

الجدير بالذكر انه وفقاً لقرارات جلسة رقم (٣٣) لمجلس النواب العراقي والمنعقدة بتاريخ ٢٠/٧/٢٠١٩ الفقرة (٢) والخاصة بمشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات تم تأجيل مناقشة القانون على ان يحدد موعد لعقد اجتماع مشترك مع ممثلية الحكومة واللجان البرلمانية المختصة لتحديد المضي بتشريع القانون او اعادته للحكومة.