الانبار: تدمير ستة انفاق سرية بحملة تطهير منطقة وادي حوران

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية من قيادة عمليات الانبار والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش تمكنت من تدمير 6 انفاق سرية بعملية دهم وتفتيش استهدفت منطقة وادي حوران غربي الانبار، ضمن خطة تعقب خلايا التنظيم الاجرامي واماكن اختباء اسلحتهم".



واضاف المصدر، ان "القوات الامنية استولت ايضا على اسلحة متنوعة فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية ، مبينا ان" معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من الاستدلال على اماكن الانفاق السرية وتدميرها لضمان عدم استخدمها مرة ثانية ".

يشار الى ان القوات الامنية اطلقت فجر الـ" الخميس" حملة امنية استباقية استهدفت المناطق الصحراوية للمحافظة الانبار "

