المنتجات النفطية تقرر منع مصابيح 'الزنون والبروجكتر' للحوضيات

وقال وكيل مدير عام الشركة حسين طالب، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن شركة توزيع المنتجات النفطية عملت منذ تأسيسها على تنظيم مجموعة من الضوابط للحفاظ على سلامة المواطنين وموظفيها لخطورة العمل في القطاع النفطي، لاسيما اولئك الذين يقطعون مئات الأميال لإيصال المنتجات النفطية إلى مناطق استخدامها، مشيراً الى أن الشروط التي تفرضها الشركة على سائقي الحوضيات مهمة جدا وتهدف إلى سلامتهم أكثر من أي شيء آخر وفق السياقات العالمية.إلى ذلك أوضح مدير قسم التكييل وسلامة الحوضيات محمد كاطع حسن، وفق البيان، إن لجنة مشكلة بشأن السلامة لأصحاب الحوضيات أضافت مجموعة من الفقرات إضافة إلى الشروط السابقة التي يجب إتباعها من قبل أصحاب الحوضيات المحملة بالمنتجات النفطية أثناء تجوالها في الأماكن العامة والطرق الداخلية والخارجية، مؤكد أن تلك الشروط هي المعيار الذي تعتمده الشركة لمنح رخصة لأصحاب الحوضيات.

وأوضح حسن، أن من ضمن تلك الشرط إضافة صندوق إسعافات أولية إلى العجلة، فضلا عن معدات السلامة الشخصية كارتداء الخوذة والبدلة الخاصة أثناء القيادة، إضافة إلى وجود عدة الصيانة ومطفأة حريق ثالثة تضاف إلى المطفأتين السابقتين تكون بحجم لايقل عن 6 كغم، مشيرا إلى ضرورة وجود ممر للمشي على سطح الحوضية، وان لا يتجاوز حجم الحوضية عرض الشاحنة.



وتابع، من الشروط الأخرى إضافة لائحة جانبية تحمل السعة الخاصة بالحمولة وأيضا خاصة بالعجلة عندما تكون فارغة، فضلاً عن أرقام الطوارئ، مشيرا إلى وضع خط أحمر عريض إلى جانبي وخلف الحوضية لايقل حجمه عن ثلاثة سنتمرات، وأيضا إضافة منبه إلى خلف العجلة الحوضية، فيما حذرت الشروط من ربط مصابيح الزنون او البروجكتر الى العجلة.

يذكر أن شركة توزيع المنتجات النفطية إحدى تشكيلات وزارة النفط لديها أكثر من أربعين شرطا يجب توافرها في العجلات الحوضية وسائقيها بهدف السلامة، فيما تعتبر الشركة تلك الشروط هي المعيار لمنح سائق العجلة الإجازة الخاصة بالعمل.