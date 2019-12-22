شرطة بغداد تصدر بيانا بشأن تحوير المركبات او استبدال هيكلها ولونها أو شاصيها

اصدرت قيادة شرطة بغداد، الاحد، بيانا بشأن تحوير المركبات او استبدال هيكلها ولونها أو شاصيها، فيما قرر منع ذلك.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر منع تحوير المركبات او إبدال لونها وشاصيها أو هيكلها الا بعد إستحصال الموافقات الاصولية بذلك".

واضافت انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكي المركبات وإيقاع الحكم الآجل بالغرامات لكل من يخالف القانون وذلك استنادا إلى الفقرة ا / ثانيا المادة ٢٥ من قانون المرور فضلا عن إقامة دعوى ضد الورشة الصانعة التي تقوم بهذا العمل دون الموافقة الاصولية".