الصدر يحذف تغريدته عن ترشيح السهيل

حذف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاحد، تغريدة له كان قد نشرها أمس السبت ( 21 كانون الأول 2019)، على موقع تويتر، في حين ابقى على نشرها في موقع فيسبوك.
وكان السيد الصدر قد علق في تغريدته على ترشيح قصي السهيل من قبل تحالف البناء لمنصب رئيس الوزراء، واعتبر أن "الشعب هو الكتلة الأكبر".
وقال الصدر في تغريدته امس على تويتر: "أيها الاخوة في (كتلة البناء).. ايها الأخ (قصي السهيل).. احقنوا الدم العراقي واحترموا اوامر المرجعية واحترموا ارادة الشعب واحفظوا كرامتكم،هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع.. الشعب هو الكتلة الأكبر،
وأعلن تحالف البناء في( 21 كانون الأول، 2019)، ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء، خلفاً لعادل عبدالمهدي، مضيفاً أن "المحكمة الاتحادية هي المعنية بحسم الجدل بشأن الكتلة الأكبر".
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