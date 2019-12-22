الشرطة الألمانية: أحبطنا 9 هجمات إرهابية منذ ديسمبر 2016

قالت الشرطة الألمانية، الأحد، إنها أحبطت 9 هجمات إرهابية منذ هجوم برلين في ديسمبر/كانون الأول 2016، من بينها هجومين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحده.

ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية "منذ هجوم برلين نجحنا في إحباط 9 هجمات إرهابية خطط لها متطرفون".

وتابعت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحده أحبطنا هجومين إرهابيين في البلاد".

بدوره، قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الألمانية سيفن كورينباخ للصحيفة ذاتها "منذ مقتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي هناك دعوات متزايدة في الأوساط المتطرفة لشن هجمات في الغرب".

Advertisements

وأضاف "الاتجاه الآن لشن هجمات بوسائل بسيطة.. لم تعد الأسلحة النارية هي الأساس في خطط المتطرفين لشن هجمات في ألمانيا".

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، داهم 170 شرطيا شققا سكنية في مدينة أوفنباخ، وسط البلاد، واعتقلوا شابا ألمانيا يبلغ من العمر 24 عاما، بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي خطير.

وبعد هذا التاريخ بأسبوع، وتحديداً في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت السلطات شابا سوريا (26 عاماً) في برلين بتهمة التخطيط لهجوم آخر.

والسبت 21 ديسمبر/كانون الأول، أخلت السلطات الألمانية سوق أعياد الميلاد الملاصقة للكنيسة التذكارية، والتي شهدت هجوم برلين قبل 3 أعوام، واعتقلت شخصين لوقت قصير قبل الإفراج عنهما، وتصنيف الإنذار على أنه "خاطئ بالإرهاب".

وقبل 3 أعوام، وبالتحديد في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، شهدت سوق الميلاد الملاصقة للكنيسة التذكارية في برلين، هجوم دهس تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وأسقط 12 قتيلا و48 مصابا.