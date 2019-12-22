مقتل 4 شرطيين في هجوم إرهابي شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات العراقية مقتل 4 شرطيين، وإرهابي تابع لتنظيم داعش في أحد المواقع النفطية شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان، الأحد، أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابية هاجمت، مساء أمس السبت، نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل.

وأضاف البيان أن منتسبي النقطة الأمنية ردوا على هذا الهجوم، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، مشيرا إلى أن الحادث أسفر أيضا عن مقتل ٤ من عناصر الشرطة.

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وفي السياق الأمني أيضا، أعلن مصدر أمني عراقي أن عبوتين ناسفتين انفجرتا في محافظة البصرة جنوب البلاد.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت أمام منزل، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون خسائر بشرية، فيما انفجرت الأخرى أمام مقر شركة.

ويأتي هذا الوضع الأمني في وقت يشهد العراق فيه احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.