مصر.. الحكم على راجح ومتهمين آخرين بالسجن 15 سنة في مقتل محمود البنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قضت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمجمع محاكم شبين الكوم بجمهورية مصر العربية ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح، والمتهم الثاني إسلام عواد، والثالث مصطفى محمد في القضية مقتل محمود البنا، بالسجن 15سنة، ومعاقبة المتهم إسلام البخ، بالسجن 5 سنوات.



وشهد محيط مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حضورًا كثيفًا من مواطنين قبل جلسة الحكم على محمد راجح كما كثفت مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن، تشديداتها الأمنية في محيط مجمع المحاكم.

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وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم نظرت 3 جلسات في ذات القضية استمعت خلالها لدفاع المجني عليه والمتهمين واطلعت على تقارير الطب الشرعي والتحريات وكافة ملفات الواقعة.

وبدأت الأحداث في القضية عندما نشر الطالب محمود البنا على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور "انستجرام" قائلًا "معاكسة الفتيات ليست من الرجولة"، وشاهدها زميله محمد راجح الذي استشاط غضبًا خاصة أن الأول حاول منعه من الاعتداء على فتاة وإهانتها في وسط الشارع "وفقًا للتحقيقات".

وبينت التحريات أن "راجح" تربص بـ "البنا" بمساعدة أصدقاء له في أحد شوارع مدينة تلا بمحافظة المنوفية يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، وسدد له عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض "مطواة" في منطقتي البطن والعنق والفخذ" وتركوه غارقًا في دمائه وهربوا جميعًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة "وفقًا للتحريات".

وكانت لجنة من الطب الشرعي أقرت بأن سبب الوفاة هو قطع شريان الفخذ الأيسر للضحية محمود البنا.