شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رصد هزة أرضية قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أعلن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر.

وأكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل، أن الهزة حدثت عند الساعة 1:49 صباح اليوم (الأحد) على عمق 15 كيلومترا تقريبا، وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومترا جنوب غرب محايل عسير

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