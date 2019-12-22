الأسلحة النووية وشبه النووية كارثة الأمن العالمي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تحليل

طموحات الصين النووية لا تهدد فقط الولايات المتحدة بشكل متزايد ، لكنه قد يدفع أيضًا حلفاء أمريكا الآسيويين ، اليابان وكوريا الجنوبية ، إلى امتلاك الأسلحة النووية المستقلة .

وذلك لأن بكين زادت من قدرتها على تخصيب اليورانيوم أكثر مما تحتاج إليه في القطاع النووي المدني ، وتقوم ببناء المزيد . يتوقع الخبراء أن قدرة الصين على تخصيب اليورانيوم يمكن أن توفر قريبًا جميع التسهيلات اللازمة لبناء آلاف الأسلحة النووية ولإيجاد اليد العليا في المنافسة النووية مع الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى ، بالإضافة إلى الصين والهند وباكستان ، فإنها تزيد من قدراتها النووية النسبية عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية . حافظت فرنسا والمملكة المتحدة على مخزونهما من الترسانة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية لكن هذه الدول تشارك أيضًا في هذه المنافسة التكتيكية من خلال زيادة قدرتها التكنولوجية ، بما في ذلك التكنولوجيا البحرية.

ينسحب العديد من الخبراء العسكريين والأمنيين في الولايات المتحدة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في غرب آسيا .

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دونالد ترامب يرفض تخفيض الترسانة النووية الأمريكية في الكونغرس بالإضافة إلى زيادة تمويله العسكري لتطوير جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل أو أسلحة غير أسلحة الدمار الشامل ، فهي من بين العوامل التي تقوض الاستقرار في العالم وتشكل تهديدًا محتملاً للحرب النووية.

إلا أن هناك شاغلاً آخر يتمثل في أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا هي معاهدة استراتيجية . تم التوقيع عليه في عام 2010 ، وهي الآن على وشك الانقراض أو عدم التجديد على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين.

في هذا الصدد ، هانز كريستين ، كبير الخبراء في “برنامج انتشار الأسلحة ومكافحتها” يجادل بأن “التنافس على أسلحة جديدة في مجال التكنولوجيا هو بطريقة ما إنتاج أسلحة الدمار الشامل الحديثة ، وليس عدد الرؤوس الحربية النووية”.

لكن العالم يواجه الآن معضلة أخرى هي كوريا الشمالية . حققت كوريا الشمالية ، التي قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال بسبب التهديدات الأمنية من الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين ، تقدماً ملحوظاً . في الواقع ، عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الأمريكية ، حاولت كوريا الشمالية أن تنقل رسالة مفادها أنها ستفعل ذلك إذا تم الضغط على لبيونغ يانغ ، من خلال التجارب النووية . وسوف تستمر في القيام بذلك . وفي الوقت نفسه ، عندما تجري كوريا الشمالية أول تجربة نووية ، تقول الولايات المتحدة إن لديها قدرة محدودة على صنع قنبلة ذرية يورانيوم . ولكن بعد ذلك شاهد العالم أن البلاد أجرت عدة اختبارات ذرية ، مما يدل على أن كوريا الشمالية كانت مشبعة تماما باليورانيوم .