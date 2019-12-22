هزة أرضية قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية ​السعودية​ ​هزة أرضية​ في ​البحر الأحمر​ بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر. وأكد المتحدث باسم الهيئة طارق أباالخيل، أن الهزة حدثت عند ​الساعة​ 1:49 صباح اليوم على عمق 15 كيلومترا تقريبا، وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومترا جنوب غرب محايل عسير.

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