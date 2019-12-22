لافروف: لن نخرب علاقاتنا مع الصين لمصلحة أميركا

أكد وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، أن بلاده لن تخرب علاقاتها مع ​الصين​ لمصلحة ​الولايات المتحدة​ الأميركية. ولفت لافروف خلال برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الأولى إلى ان "فكرة أهمية تحقيق الأهداف عبر الإيجابية وتعزيز التعاون، وليس عبر العقوبات ولغة الإنذارات، تستحق التقدير". كما شدد الوزير علىأن هينري كيسنجر سبق أن تحدث له خلال إحدى اللقاءات عن كتابه الذي كرسه للصين، وأشار فيه حول أن الوضع المثالي للولايات المتحدة سيكون عندما تصبح علاقاتها مع ​روسيا​ والصين أفضل من العلاقات بين روسيا والصين.

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