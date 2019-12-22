أمين الجميل: نتمنى من رئيس الحكومة المكلف أن يتحدى المشككين ويأتي بحكومة لديها ما يكفي من الجدارة والتفاني لإنقاذ البلد

لفت رئيس حزب "الكتائب" السابق ​أمين الجميل​ الى "أننا نعيش المأساة والحقبة الصعبة مع الشعب ال​لبنان​ي والحل الوحيد هو بتضامن الشعب مع بعضه البعض ويكون لديه روح العطاء والتضامن وأن نشعر مع بعضنا البعض"، معربا عن أمله بأن "تكون خطوة تكليف رئيس حكومة جديد، مدخل خير".

وأكد الجميل في تصريح من ​بكركي​ "أننا لا نريد أن نحاكم على النوايا والتطمينات بل على الأفعال والإنجازات الواضحة"، مشيرا الى أن "لبنان يعاني من صعوبات كبيرة، أكبر من لبنان البلد الصغير، لكننا بحاجة الى القليل من الأوكسيجين الذي يأتي من إيمان الشعب بوطنه، ومن أشقاء لبنان وأصدقائه وأن تكون ​الحكومة​ مبنية على الصبر وعناصرها معنية بالقضية اللبنانية ولديه ضمير حي وشفافية وجدارة ليساعدوا بالإنقاذ".

وأعرب عن إطمئنانه بأن "لبنان سيعود أجمل مما كان، المهم أن يشعر المسؤولين بمسؤولياتهم التاريخية والضميرية وأن يضعوا المصالح الذاتية على الجانب ويركزوا على معالجة القضايا الاقتصادية والمالية والتضمان الإجتماعي وأن تكون اولوية"، مشددا على أن "مقاربة الكتائب ايجابية وشاركت في كل المحطات وهذ يدل على نية التعاون"، متمينا لو أن "رئيس الحكومة المكلف يتحدى المشككين بتحمل مسؤولياته بالكامل ويأتي بحكومة لديها ما يكفي من الجدارة والتفاني لإنقاذ البلد".