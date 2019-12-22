أنطوان نصرالله: لبنان امام مفترق خطر اما انقاذ مالي واقتصادي او فقر وجوع

رأى المحامي أنطوان نصرالله ان "زيارة الموفد الأميركي ​ديفيد هيل​ الى ​بيروت​ والتهافت لاستقباله دليل على الحب المخفي والصريح للاميركي من قبل الجهات كافة"، معتبرا ان"كلام الكتل النيابة عن ضرورة تشكيل ​حكومة​ تحارب ​الفساد​ هو ادانة لهم وللحكومات التي شاركوا فيها".

كما اعتبر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​لبنان​ امام مفترق خطر اما انقاذ مالي واقتصادي او فقر وجوع وهجرة وعلى ​الشعب اللبناني​ مسؤوليات كبيرة وكثيرة كون المسؤولين عنهم (معظم النواب) والمتسلقين الى ​السلطة​ على اكتافهم كثر وفارغين ومهرجين من الصنف الرديء".

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