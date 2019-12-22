إضراب في جميع مدارس المقاصد في صيدا غد الاثنين

أعلنت "الأسرة التربوية المقاصدية في صيدا"، في بيان، أنه "بعد دعوة المجلس الإداري في ​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية في صيدا، الهيئة التعليمية إلى الاجتماع معهم في مدارسهم، تعرض المعلمون في ثانوية المقاصد ومدرسة عائشة أم المؤمنين التابعتين للجمعية، إلى إهانة وإساءة مباشرة من قبل بعض أعضاء المجلس، وقد توجه هؤلاء الأعضاء بالتهديد والوعيد للمعلمين المطالبين بحقوقهم القانونية والشرعية"، إضافة "إلى التعنيف المعنوي والتهديد بالطرد، مما جعل المعلمين ينسحبون من الاجتماع،الذي منعوا في بدايته من الكلام أو ​النقاش​".

وإذ استنكرت "هذه الإهانة التي تعرض لها زملاؤنا واستدعت نقل زميلتين إلى المستشفى للمعالجة"، دعت إلى الإضراب عن التعليم في ​المدارس​ الأربع التابعة لجمعية المقاصد في صيدا، بعد غد الاثنين.

كما دعت "المجتمع الصيداوي، بكل شرائحه، وبخاصة زملاءنا في القطاع التربوي، إلى وقفة تضامنية، لرفع الصوت في وجه من يهين المعلم. إن كرامة المعلم خط أحمر، وهي من كرامة كل الوطن".