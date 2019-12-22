منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يقترب من لبنان ويشتدّ تأثيره نهار الثلاثاء

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يبدأ بالتقلّب التدريجيّ بدءًا من يوم الإثنين مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليّاً فوق ​ايطاليا​، يشتدّ تأثيره نهار الثلاثاء مع سرعة رياح (تقارب 90 كلم/س) و​أمطار​ غزيرة ليلاً، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار ​درجات الحرارة​.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر لتقارب 60 كلم/س.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح شديدة تتخطى 85 كلم/س يرتفع معها موج البحر لـ6 أمتار، كما تتساقط امطار متفرقة مساءً تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة بعوصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1600م وما فوق.