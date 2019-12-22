منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يقترب من لبنان ويشتدّ تأثيره نهار الثلاثاء

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يبدأ بالتقلّب التدريجيّ بدءًا من يوم الإثنين مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليّاً فوق ايطاليا، يشتدّ تأثيره نهار الثلاثاء مع سرعة رياح (تقارب 90 كلم/س) وأمطار غزيرة ليلاً، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار درجات الحرارة.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر لتقارب 60 كلم/س.
الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح شديدة تتخطى 85 كلم/س يرتفع معها موج البحر لـ6 أمتار، كما تتساقط امطار متفرقة مساءً تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة بعوصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1600م وما فوق.
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