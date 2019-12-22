مراد: لماذا يعمد جمهور المستقبل الى التصويب علينا ونحن دعاة تعاون؟

رأى الوزير في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​سياسة​ مد اليد للتعاون التي اعتمدناها بعد ​الانتخابات​، لم يلاقينا احد بها وعند تمثيلنا ​اللقاء التشاوري​ في ​الحكومة​ طلبنا الموعد مرتين للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ولم يتجاوب. فلماذا يعمد جمهور حزب المستقبل الى التصويب علينا ونحن دعاة تعاون، ويتغاضى عن حليفه الذي لم يسمه بل يحاربه؟".

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