قزي: ادارة سنية سئية للأزمة الحالية أدت لعدم تكليف الحريري

لفت الوزير السابق ​سجعان قزي​ في حديث تلفزيوني إلى انه "مع احترامي لرئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ وأنا اعتبره الشخصية السنية الاكثر تمثيلا في طائفته، إلا ان ادارة الازمة السياسية من قبل المرجعيات السنية هي خاطئة وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه". وأوضح انه "كان هناك ادارة سنية سئية للأزمة الحالية أدت لعدم تكليف الحريري أو رئيس لديه تمثيل حقيقي ك​تمام سلام​ وذهبت الأمور إلى تكليف ​حسان دياب​".

وأشار إلى انه "عندما أؤيد ​الثورة​ لا أؤيدها سياسيا بل أؤيد الفرصة التاريخية التي تسمح بولادة شعب ​لبنان​ي جديد يخلف نفسية ​الشعب اللبناني​ السابق"، معتبرا ان "​الانتفاضة​ أعطتنا جيلا ليس لديه رواسب تاريخية". وسأل "ما قيمة ​الدولة​ اذا كان ليس لديها شعبا فيه نبض وحياة؟ هل المسؤولين يحبّون ان يحكموا شعبا ميتا؟". وشدد على انه "لا قيمة لأي حركة شعبية إلا اذا صبت في بناء الدولة".

ورأى ان "كل ما يقوم به رئيس ​الحكومة​ المكلف حسان دياب هو في محله وأتمتى ان يؤلف حكومة سريعا، وهو طالما يصمم على تشكيل حكومة اختصاصيين فلماذا يحتاج إلى اسابيع للتأليف؟ إلا اذا كان ينتظر معطيات خارجية معينة تؤثر على مواقف بعض الفرقاء بالداخل".

وردا على سؤال حول زيارة الموفد الأميركي ​ديفيد هيل​ إلى لبنان، أشار قزي إلى ان "​أميركا​ دولة تتعاطى مع الامر الواقع، ولا يوجد موقف أميركي واحد تجاه لبنان، والرئيس ​دونالد ترامب​ دخل بمرحلة ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة وهمه ال​سياسة​ الداخلية وليس الخارجية، و​الكونغرس​ أحاله إلى المحاكمة، وهمه ان ينقذ عهده وليس عهد ​الرئيس ميشال عون​ أو غيره".

ورأى ان "​الادارة الاميركية​ الحالية ليست مستقرة بقيادتها، واليوم ديفيد هيل ينتمي إلى خط سياسي متمايز عن الخط الذي ينتمي إليه ​ديفيد شينكر​، ولو أتى شينكر لكنا سمعنا تصريحات مختلفة عن تصريحات هيل".