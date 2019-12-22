شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة على الهواء.. قنوات أردوغان تدعو لتفجير صحف المعارضة بالقنابل ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مقدم البرامج بقناة "أقيت تي في" التركية الموالية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فاتن داغيستانلي، تهديدًا لجريدة «جمهورييت» التركية المعارضة، قائلًا: "دعونا نتجمع ونلقى قنبلة يدوية أمام جريدة (جمهورييت).

وتأتى دعوة داغيستانلي بتفجير الجريدة المعارضة البارزة، من خلال برنامجه "لغة المانشتات"، ردًا على مانشيت الجريدة "ورشة عمل الشريعة" رغم تصريح داغيستانلي أنه لم يقرأ الخبر، ولكنه قرأ العنوان فقط، قائلًا: "هيا لنذهب دعونا نتجمع ونلقى قنبلة يدوية أمام جريدة جمهورييت.

وردت جمهورييت على دعوة فاتن داغيستانلي، فى مقالها الرئيسى الذى جاء فيه: "ستواصل جريدة جمهورييت طريقها نحو المثل العليا".

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