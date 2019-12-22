شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على 3 اتفاقيات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، على ثلاثة اتفاقيات دولية، ومنها اتفاقية قرض ثان مقداره بـ 26 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع طريق النفق شرم الشيخ. وقررت اللجنة التشريعية تأجيل مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها إلى اجتماع الغد.

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