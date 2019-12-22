شكرا لقرائتكم خبر عن فقيه دستورى: لا يوجد فى الدستور ما يمنع وجود وزيرا للإعلام والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف فوزى لا يوجد نص فى الدستور يمنع وجود وزير للإعلام، مضيفا:"صحيح الدستور نص على أن وجود هيئة وطنية للاعلام وهيئة وطنية للصحافة لكن لا يوجد نص يمنع وجود وزير للإعلام والأصل فى الأمور الإتاحة".
وتابع أن وزير الإعلام يتحمل المسئولية الوزارية المنصوص عليها أمام مجلس النواب ويكون حلقة وصل بين وسائل الاعلام ومجلس الوزراء.
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