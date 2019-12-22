شكرا لقرائتكم خبر عن النص الكامل لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروض أمام اتصالات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” النص الكامل لمشروع قانون "المعاملات الإليكترونية" المقدم من النائب عاطف ناصر، وأكثر من 60 نائباً، والذى تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى. من جانبه، أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية مشروع القانون، لاسيما وأنه سينظم المعاملات التجارية على الانترنت، وسيتصدى بشكل رادع لأى عمليات نصب تتم على المواطنين من خلال بيع منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النص الكامل لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروض أمام اتصالات النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.