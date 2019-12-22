مرضى السرطان من دون دواء.. صيادلة المغرب يحملون المسؤولية لوزارة الصحة

يعاني مرضى السرطان في المغرب من نقص حاد في بعض الأدوية الخاصة بعلاجهم، على رأسها دواء “فينكريستين”، المطلوب جدا من طرفهم؛ وفي هذا السياق، حمل رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مسؤولية انقطاع بعض أدوية مرضى السرطان إلى وزارة الصحة.

وقال محمد حبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في حديثه مع “اليوم 24″، إن” بعض الأدوية الخاصة بمرضى السرطان، شبه منقطعة في صيدليات المملكة، وهذا راجع إلى كون وزارة الصحة لم تتحمل مسؤوليتها في عدم توفير المخزون الاحتياطي لهذه الأدوية”.

ونفى المتحدث ذاته، أن يكون الصيدلي مسؤولا عن انقطاع هذه الأدوية، مبرزا بأن” وزارة الصحة لم تؤمن المخزون الاحتياطي لبعضها، من بينها بعض أدوية مرضى السرطان”.

وأشار محمد حبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى انقطاع دواء “فينكريستين”، المطلوب جدا من طرف مرضى السرطان، وقال: “إنه مقطوع ما يقارب سنتين، على رغم من أنه مطلوب جدا من طرف المرضى”.

وكانت الشبيبة الاستقلالية قد أعلنت وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء المقبل، أمام البرلمان، تحت شعار من “أجل علاج مجاني لمرضى السرطان”.

وانتقدت شبيبة حزب الميزان، ما أسمته بـ“صمت الحكومة، وتفاقم أزمة تزويد المرضى بالأدوية، بطريقة منظمة وسلسة، إضافة إلى الغلاء الكبير في ثمنها”.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب قد وجه سؤالا شفويا إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قبل أسابيع، عن التدابير المستعجلة، التي ستتخذها الوزارة، لتوفير الأدوية الأساسية لمرضى السرطان.

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وأوضح الفريق المذكور أن مرضى السرطان بمختلف الأقاليم المغربية، يعيشون وضعا نفسيا وصحيا صعبا.

وشدد المصدر ذاته على أن أغلب المراكز الاستشفائية الإقليمية، والجهوية تفتقد للأدوية الأساسية في علاج هذا المرض الخبيث، وهو ما دفع العديد من المرضى، وأسرهم، والجمعيات الحقوقية، والفعاليات بمختلف المدن إلى دق ناقوس الخطر، يضيف فريق “الأصالة والمعاصرة”، في سؤال شفوي، وجهه إلى وزير الصحة،” بنشر إفادات، وإغاثات عاجلة للحكومة، والوزارة لأجل سماع أنينهم، ومعانتهم، وأملا في الحد من المخاطر المحدقة بهم”.

وكان عدد من مرضى السرطان في المغرب قد أطلقوا هاشتاغ على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، “#مابغيناش_نموتو_بالسرطان عطونا حقنا في العلاج المجاني”.

وتفاعل نشطاء “فايسبوك” مع هذه الحملة، بنشر تدوينات، وصور تدعو إلى مساعدة الفقراء المصابين بالسرطان.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الدولة بتمكين المرضى من العلاج المجاني؛ نظرا إلى خطورة المرض، فضلا عن حالة التهميش، والإهمال، التي يعانونها في المستشفيات العمومية.

واختار عدد من مرضى السرطان بث مقاطع فيديو، يتحدثون فيها عن معاناتهم المرض، والإهمال، الذي يتعرضون له في المستشفيات، ما يتسبب في زيادة خطورة المرض.