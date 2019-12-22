ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين "قريب جدا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي، أمس السبت، إن بلاده ستوقع "قريبا جدا" على الاتفاق الأولي الذي أُعلن عنه سابقا، مع الصين، لإنهاء الحرب التجارية، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وتأتي تصريحات ترامب في ولاية فلوريدا الأميركي، وسط تكثيف مساعي الجانبين مؤخرا للتقدم خطوة للوصول إلى اتفاق نهائي يُنهي الحرب التي شنها ترامب العام الماضي، وتستمر حتى اليوم، مؤثرة على الاقتصاد العالمي.

وأشار ترامب، إلى أن انفراجة سجلها المفاوضون مؤخرا تمهيدا للتوقيع على الاتفاق الأولي.

والخميس، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إنه ليس لديه شك في أن المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين سيوقعون "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري، مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل.

Advertisements

كانت الصين والولايات المتحدة، أعلنتا خلال وقت سابق الشهر الجاري، توصلهما لاتفاق المرحلة الأولى، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وزيادة المشتريات الزراعية، وتغييرات هيكلية في قضايا الملكية الفكرية والتكنولوجيا.

والأسبوع الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، هدأت خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تنته بعد، ما يعني أن مخاطر تصاعدها ما تزال قائمة.

وتقول الوكالة: "الحرب التجارية ما تزال بعيدة عن نهايتها، حتى مع وجود اتفاق المرحلة الأولى (..) سيظل معدل التعرفة الأمريكية الفعال على الواردات الصينية (16 بالمئة مقارنة مع 25 قبل الاتفاق الأولي) أعلى بكثير من مستوى 3 بالمئة قبل بدء الحرب التجارية".