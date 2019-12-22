وادي عارة: اعتقال مشتبه بإطلاق نار وحيازة سلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا من قرية سالم الواقعة في منطقة المُثلّث الشمالي، بالقُربِ من جدار الفصل العنصري بين إسرائيل والضفّة الغربيَة، وذلك بشبهة إطلاق نار وحيازة سلاح بشكل غير قانوني.
ووفقا للشرطة فإنه "خلال نشاطات للشرطة في منطقة وادي عارة ضد حيازة الأسلحة حفاظًا على السلامة العامة وأمن المواطنين تمّ يوم أمس، السبت، اعتقال مشتبه (23 عامًا) من سكان بلدة سالم، بإطلاق نار وحيازة سلاح بشكل غير قانوني. ويشار إلى أنّ يوم أمس استلم مركز الشرطة بلاغًا حول إصابة شاب من بلدة سالم بجراح طفيفة جراء تعرضه لإطلاق نار".
وأضافت أن "المشتبه بإطلاق النار أحيل للتحقيقات وسيمثل أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيقات".
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